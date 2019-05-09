Россия официально отреагировала на отказ Ирана от части обязательств СВПД

Москва призывает страны-участницы программы не сворачивать сотрудничество с Ираном, а саму республику воздержаться от дальнейших шагов по выходу из СВПД. При этом Россия готова продолжить проекты в ядерной и энергетической сфере, в том числе по строительству АЭС в Бушере.

ТАШКЕНТ, 9 мая — Sputnik. Министерство иностранных дел РФ официально отреагировало на частичную приостановку Ираном своих обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Российское внешнеполитическое ведомство с пониманием воспринимает этот шаг, но призывает воздержаться от дальнейшего усугубления ситуации.

МИД, в частности, осуждает действия США, которые год назад вышли из соглашения, а затем и вовсе ввели односторонние ограничения против Ирана. В настоящее время Вашингтон пытается применять меры экономического и политического давления на Тегеран для еще большего обострения обстановки. При этом в Москве уверены, что никаких нарушений договоренностей со стороны ИРИ ранее не было, а принятое решение продиктовано исключительно внешними неблагоприятными факторами и нарушениями со стороны участников СВПД.

"В то же время призываем Иран воздерживаться от дальнейших шагов по сворачиванию выполнения обязательств в рамках СВПД, а все государства-участники "ядерной сделки" — соблюдать свои обязательства согласно Плану действий, форсировать реализацию проектов, осуществляемых в соответствии со всеобъемлющими договоренностями, в частности модернизацию реактора в Араке. Кроме того, необходимо кардинально ускорить запуск специального платежного механизма "Инстекс"... Рассчитываем, что этим механизмом смогут воспользоваться все страны, продолжающие торгово-экономическое сотрудничество с Ираном, включая Россию", — говорится в официальном комментарии МИД РФ.

© Sputnik / Владимир Астапкович Что стоит за решением Ирана по СВПД

Москва также призывает все страны-партнеры Ирана не сворачивать с ним экономические связи, в том числе продолжать закупку иранской продукции и энергоносителей. При этом российская сторона готова и дальше сотрудничать с Тегераном в рамках СВПД, в том числе по перепрофилированию бывшего уранообогатительного предприятия в Фордо под производство стабильных изотопов, а также и строительству АЭС "Бушер".

В заключение, МИД призвал все страны вернуться к обстоятельному обсуждению назревшей проблемы, чтобы не допустить обострения ситуации и сохранить наметившуюся стабильность в этом направлении.