В Москве скончался известный российский журналист Сергей Доренко

ТАШКЕНТ, 9 мая - Sputnik. В Москве скоропостижно скончался известный журналист Сергей Доренко, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в медицинских кругах.
По данным агенства, Доренко попал в больницу после того, как упал с мотоцикла во время движения — ему внезапно стало плохо. Однако смерть наступила не в результате травм от ДТП, а от естественных причин, утверждают медики.
Погиб Сергей Доренко. Талантливый журналист, беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб как жил - на крутом вираже. Честно - страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) 9 мая 2019 г.
"Погиб Сергей Доренко. Талантливый журналист, беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб как жил — на крутом вираже. Честно - страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно", — написал столичный градоначальник в своем аккаунте в Twitter.
Известно, что Доренко всегда был поклонником мотоциклов.
Сергей Доренко стал известным во второй половине 1990-х годов, когда работал ведущим и автором программы на канале ОРТ (сейчас Первый канал). После большого журналистского сюжета о трагедии с подлодкой "Курск" за ним прочно закрепилось прозвище "телекиллер" за резкую позицию по поводу случившегося.
В 2000-е годы Доренко работал на радио - вел программы на "Эхо Москвы", затем возглавил информационную радиостанцию "Русская служба новостей", а с 2014 года руководил радиостанцией "Говорит Москва".