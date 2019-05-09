В Москве скончался известный российский журналист Сергей Доренко

Главный редактор радиостанции "Говорит Москва", известный российский телевизионный журналист Сергей Доренко умер в больнице не приходя в сознание. Ему стало плохо, когда он ехал по дороге на мотоцикле.

ТАШКЕНТ, 9 мая - Sputnik. В Москве скоропостижно скончался известный журналист Сергей Доренко, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в медицинских кругах.

По данным агенства, Доренко попал в больницу после того, как упал с мотоцикла во время движения — ему внезапно стало плохо. Однако смерть наступила не в результате травм от ДТП, а от естественных причин, утверждают медики.

© Sputnik / Илья Питалев Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко выступает на «Московском мотофестивале-2018» в Москве.

Погиб Сергей Доренко. Талантливый журналист, беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб как жил - на крутом вираже. Честно - страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 9 мая 2019 г.

Позже информацию подтвердил и главный редактор "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов. Также на внезапную кончину журналиста отреагировал мэр Москвы Сергей Собянин. Он назвал Доренко неординарной личностью и талантливым человеком.

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"Погиб Сергей Доренко. Талантливый журналист, беспокойный, неравнодушный человек. Сергей любил наш город. Погиб как жил — на крутом вираже. Честно - страшно жалко. Как будто что-то потеряно. Безвозвратно", — написал столичный градоначальник в своем аккаунте в Twitter.

Известно, что Доренко всегда был поклонником мотоциклов.

© Sputnik / Илья Питалев Главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Сергей Доренко на «Московском мотофестивале-2018» в Москве.

Сергей Доренко стал известным во второй половине 1990-х годов, когда работал ведущим и автором программы на канале ОРТ (сейчас Первый канал). После большого журналистского сюжета о трагедии с подлодкой "Курск" за ним прочно закрепилось прозвище "телекиллер" за резкую позицию по поводу случившегося.

В 2000-е годы Доренко работал на радио - вел программы на "Эхо Москвы", затем возглавил информационную радиостанцию "Русская служба новостей", а с 2014 года руководил радиостанцией "Говорит Москва".