Благородство и геноцид. Почему Вторая мировая война все еще актуальна

Есть такое распространенное мнение: Вторая мировая — дело прошлое, она закончилась более 70 лет назад, тема исчерпана. Это действительно так? Вовсе нет. Со временем становятся известны новые факты, появляются новые трактовки, проводятся неизбежные параллели с событиями наших дней. Обсуждают Яна Наумова и Дмитрий Бабич.

Время идет, но война остается актуальным, важным, страшным историческим событием. Каждый год те или иные темы открываются по-новому. Кто, например, прежде говорил о бандеровцах или о славянских батальонах в армии Гитлера еще несколько лет назад? А в 80-е и 90-е то же было с темой пакта Молотова-Риббентропа. А ведь все это были страницы второй мировой войны.

Нынешняя гражданская война в Донбассе не может не вызвать в память Испанскую войну, которая стала прелюдией Второй мировой: туда тоже стекаются добровольцы со всего мира, правые — к ультраправым украинским националистам, левые — к ополченцам.

Немцы открыто назвали блокаду Ленинграда геноцидом. Но если одни пытаются разделить ответственность, переложить часть вины на плечи советского руководства, то другие приводят страшные голые факты, полностью признавая вину нацистской Германии.

О том, почему Вторая мировая война все еще актуальна, говорили заместитель главного редактора портала "ИноСМИ" Яна Наумова и журналист МИА "Россия сегодня" Дмитрий Бабич.

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