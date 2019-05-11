Ученые рассказали, какая диета снижает риск сердечной недостаточности

ТАШКЕНТ, 11 мая — Sputnik. Американские ученые заявили, что диета DASH (Диетический подход к прекращению гипертонии) позволяет снизить риск развития сердечной недостаточности на 50%. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам ведущего автора исследования Клаудии Л. Кампос, эта диета эффективнее любого лекарства.

Диета DASH предполагает частичный или полный отказ от солесодержащей пищи, алкоголя и замену богатых натрием продуктов питания.

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Ее приверженцы употребляют много свежих фруктов и овощей, орехов, мяса домашней птицы, рыбы, цельнозернового хлеба, а также нежирных молочных продуктов.

В январе диета DASH заняла второе место в рейтинге лучших типов питания на 2019 год, опубликованном в журнале U.S. News & World Report.

Эксперты считают, что она эффективна для общего оздоровления организма, стабилизации кровяного давления, а также очищения органов желудочно-кишечного тракта.

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