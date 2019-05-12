Ученые доказали, что гнев сокращает жизнь пожилых людей

Исследователи нашли множество свидетельств того, что постоянная депрессия влияет на психику, поведение человека и его здоровье.

ТАШКЕНТ, 12 мая — Sputnik. Канадские ученые заявили, что негативные эмоции губят здоровье и сокращают жизнь пожилых людей, пишет РИА Новости.

Исследователи наблюдали за двумястами жителями Монреаля в возрасте от от 59 до 93 лет, а также собирали пробы крови и опрашивали подопытных о том, как часто они впадали в депрессию.

"Мы выяснили, что пожилые люди, которые каждый день испытывали приступы гнева, очень часто страдали от воспалений и хронических болезней, если им было больше 80 лет. Что интересно, этого не наблюдалось среди менее возрастных монреальцев. С другой стороны, грусть не была связана ни с теми, ни с другими проблемами", — рассказала Карстен Врош, одна из сотрудниц университета Конкордии в Монреале.

Предполагается, что негативные эмоции могут мотивировать людей, только вступивших в преклонные годы, и заставлять их быть более активными. Однако на восьмом или девятом десятке лет это становится менее вероятным.

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