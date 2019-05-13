Самолет Sukhoi Superjet 100, летевший в Самару, вернулся в Шереметьево

Самолет развернулся в районе населенного пункта Ново-Петрово Владимирской области, после чего вернулся в аэропорт.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. Sukhoi Superjet 100, который летел из Москвы в Самару, вернулся в аэропорт Шереметьево, сообщает Flightradar.

Согласно данным, самолет SSJ-100 вылетел из аэропорта Шереметьево в 1.59 мск, но развернулся в районе населенного пункта Ново-Петрово Владимирской области, после чего вернулся в аэропорт.

Данный рейс SU1206 должен был прибыть в 4.30 по местному времени (3.30 мск), однако ожидаемое время прилета теперь изменено на 6.00 (5.00 мск).

Напомним, cамолет "Аэрофлота", который следовал в Мурманск из Москвы 5 мая, экстренно вернулся в аэропорт Шереметьево после 28 минут полета. Ему удалось сесть только со второй попытки из-за сложных погодных условий. При посадке произошло возгорание двигателей.

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В результате жесткой посадки Sukhoi Superjet-100 погиб 41 человек. Всего на борту находились 78 пассажиров, 33 из них удалось выжить.

Возбуждено уголовное дело. Семьи погибших жителей региона получат по миллиону рублей, пострадавшие — по 500 тысяч.