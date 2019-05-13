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Урна для голосования. Архивное фото

Выборы в Индонезии "убили" почти 500 человек - власти в шоке

© Flickr/ Congress of local
В мире
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Сотрудники избирательных участков скончались от переутомления в ходе организации и проведения всеобщих выборов в Индонезии. Большинство смертей произошло из-за инфарктов и инсультов.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. В Индонезии число умерших сотрудников избирательных комиссий после выборов увеличилось до 496 человек.

Как сообщает издание Straits Times, в правительстве страны заявили, что не ожидали подобного развития событий.

"Обязанности сотрудников избирательной комиссии требовали отличного здоровья. Поэтому у тех, кто уже страдал определенными заболеваниями, вероятно, обострились симптомы после долгой работы", — объяснил генеральный секретарь здравоохранения Индонезии Оскар Примади.

Большинство умерших были в возрасте от 50 до 70 лет. Чаще всего причиной смерти становился инсульт, сердечный приступ или инфаркт миокарда. Также члены избиркомов умирали от астмы.

После окончания выборов сообщалось о гибели 139 членов избиркома. Сейчас эта цифра увеличилась до 496 человек. Еще 2,5 тысячи людей попали в больницы.

Сотрудники избирательных участков были вынуждены работать почти двое суток без перерыва накануне выборов.

Напомним, 17 апреля в Индонезии прошли крупнейшие в мире выборы. Граждане страны выбирали президента, депутатов двух палат парламентов, а также местных законодателей.

Планируется, что результаты голосования объявят 22 мая.

Теги:
Индонезия, Выборы



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