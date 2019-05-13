Родителям предложили купить ремень и скотч для "воспитания" детей - видео

В одном из торговых центров Казахстана людям предложили приобрести для воспитания непослушных детей ремень, тапочки и скалку. Реакция родителей на подобные "инструменты воспитания" - в видео.

ТАШКЕНТ, 13 мая - Sputnik. Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане провел социальный эксперимент, который, по задумке организаторов, должен помочь выяснить, к каким методам воспитания прибегают родители в стране.

Актриса театра и мама двоих детей Анастасия Тарасова выступила в роли промоутера и предлагала прохожим купить различные "инструменты" воспитания, попутно снабжая каждый из них подробным комментарием.

"Это ремень из натуральной кожи, он очень прочный. Если им регулярно лупить своего ребенка, то очень скоро он станет очень послушным. Для детей помладше можно приобрести тапочки, а если ребенок много плачет или болтает - скотч", - рассказывает Тарасова.

Эксперимент довольно провокационный – это факт. Его цель – привлечь внимание к проблеме насилия и жестокого обращения с детьми.

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"Согласно исследованиям 2016 года, около 75% взрослых в Казахстане поддерживают применение насилия в качестве наказания детей, а 67% родителей применяют насильственные формы воспитания детей", - говорится в сообщении фонда.

Однако реакция людей в опубликованном видео вселяет надежду на то, что среди взрослого населения все же есть понимание того, насколько глубоко оставляет ремень след не только на теле ребенка, но и в его душе.

Социальный эксперимент является частью кампании "Услышь! Поговори! Обними!".