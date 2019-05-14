МИД РФ предупредил о подготовке США применения ядерного оружия в Европе

По мнению представителя МИД, результатом подобных процессов является то, что европейские страны рискуют поставить себя на грань "ядерной катастрофы".

ТАШКЕНТ, 14 мая - Sputnik. Размещение США ядерного вооружения в Европе - это подготовка к его применению, сказал РИА Новости директор департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД России Владимир Ермаков.

По его словам, некоторые зависимые от Вашингтона страны делают вид, что ничего не происходит, или просто боятся задуматься над провокационностью того, что в XXI веке на территории Европы идет подготовка к применению ядерного оружия с подключением неядерных государств.

"О каком укреплении режима ядерного нераспространения можно серьёзно в таком случае говорить, когда, казалось бы, "цивилизованные европейские страны" продолжают бездумно ставить себя на грань ядерной катастрофы и полного самоуничтожения?" - сказал Ермаков.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в случае размещения американского ядерного оружия в Европе Россия даст адекватный ответ.

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Заместитель официального представителя НАТО Пирс Казалет назвал неприемлемыми "заявления российской стороны с угрозами взять на прицел союзников", а также добавил, что Североатлантический альянс не хочет новой гонки вооружений.