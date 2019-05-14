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Сколько студентов приезжают из стран бывшего СССР в РФ - исследование

© Sputnik / Vladimir Pesnya
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Согласно данным, наибольшее количество студентов приезжает из Узбекистана, Казахстана, Туркменистана и Таджикистана.

ТАШКЕНТ, 14 мая - Sputnik. Три четверти обучающихся в российских вузах иностранных студентов являются представителями стран СНГ, Балтии и Грузии, согласно исследованию, проведенному ФГАНУ "Социоцентр".

75% иностранных студентов, обучающихся в российских вузах, приезжает на обучение из стран СНГ, Балтии и Грузии. Наибольшего своего значения данный показатель достиг в 2014 году, после чего стал постепенно снижаться.

По предварительным данным, в 2018 году доля студентов из стран бывшего СССР среди всех иностранных студентов, обучающихся в российских вузах, составляет 75,2%.

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Согласно данным, наибольшее количество студентов приезжает из Казахстана, Узбекистана, Туркменистана и Таджикистана. Тем не менее в последние годы также отмечается тенденция роста прибытия студентов из стран Европы, Америки и Африки.

Вместе с тем в Узбекистане активно открываются филиалы российских вузов. Так, в Самарканде планируют открыть филиал Российского университета физкультуры, спорта, молодежи и туризма.

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А в Ташкенте ожидают открытия филиала Первого Московского государственного медицинского университета имени Сеченова.

Недавно сообщалось, что Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана и компания Elsevier подписали соглашение о создании платформы для научных журналов вузов республики. Электронная площадка на базе Digital Commons (Bepress) объединит 41 издание.

Теги:
ВУЗ, Высшее образование, СССР, Россия, студенты



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