Российские ученые рассказали, из какой воды состоит человек

Ученым из двух российских вузов удалось выяснить, из каких элементов состоит биологическая вода. В будущем они планируют узнать, как техногенез влияет на организм человека напрямую.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. Российские ученые определили состав воды, содержащейся в организме людей, животных, насекомых и других живых организмов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Томского политехнического университета (ТПУ). В исследованиях также принимали участие ученые Павлодарского государственного педагогического университета.

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Вода содержится в любой живой ткани. Так, в костях человека ее 5-10%, в мозге — 30-40%, в крови — 70-80%. Элементный состав так называемой биологической воды практически не изучен, в отличие от крови, плазмы, мочи, а также морской, речной, подземной воды.

По словам руководителя исследования, профессора отделения геологии ТПУ Леонида Рихванова, им впервые удалось получить данные по наличию химических элементов в воде, содержащейся в живых организмах, их уровню накопления в организме.

Для определения состава жидкости ученые использовали кровь, селезенку, печень, почку, легкое, мышечную ткань и подкожный жир семимесячного поросенка. Это животное по своим физиологическим характеристикам весьма близко к человеку.

Для выделения воды из органов и тканей использовалась специальная вакуумная установка. Различные части туши нагревали до ста градусов, вода испарялась и конденсировалась в виде дистиллята.

Выяснилось, что в состав биологической воды входят 70 элементов, в том числе уран, торий, бром, свинец, железо, алюминий и редкоземельные элементы. По словам Рихванова, вода в разных органах и тканях отличается по своему химическому составу и максимальной концентрации элементов.

"Например, в крови максимально по отношению к другим органам и тканям накапливаются 25 элементов, а в селезенке — 19. При этом почти максимально во всех изученных органах и тканях содержатся натрий, кальций, кремний, калий. В селезенке высокий уровень калия, в мышцах много железа, в крови — бария, брома, свинца, висмута", — пояснил руководитель исследования.

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На следующем этапе исследования ученые собираются установить связь состава жидкости с экологией окружающей среды, что позволит выявлять зоны экологического неблагополучия для человека. Для этого будет определен состав воды в органах поросенка из экологически неблагоприятного района, а затем сравнен с уже полученными результатами.

Планируемое исследование позволит узнать, как техногенез влияет на организм человека напрямую.