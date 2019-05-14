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Грудной ребенок на руках

Названа основная причина детского ожирения

CC0 / Unsplash / Wes Hicks
В мире
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В группе риска - те дети, которые не находились на грудном вскармливании или получали материнское молоко лишь изредка.

ТАШКЕНТ, 14 мая - Sputnik. Европейское региональное бюро ВОЗ провело исследование, которое выявило основные причины ожирения у детей.

Исследователи пришли к выводу, что риск ожирения выше у новорожденных, которые находятся на искусственном вскармливании или получают грудное вскармливание лишь эпизодически.

Рис вареный, архивное фото
© Sputnik / Asatur Yesayants
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При этом у детей, получающих грудное молоко длительное время, вероятность возникновения избыточного веса снижается на 13%.

Эксперты анализировали данные о здоровье детей младшего школьного возраста в 22 европейских странах. Так, из 13,7 миллиона человек почти 400 тысяч страдают от ожирения крайней степени, а избыточный вес зафиксирован у каждого пятого малыша.

Эксперты ВОЗ рекомендовали кормить новорожденных исключительно грудным молоком в течение первых 6 месяцев их жизни.

Отметим, что если ранее оптимальным временем отъема ребенка от груди считался возраст около года, то теперь ВОЗ рекомендует продолжать грудное вскармливание до двух лет и даже дольше.

Теги:
дети, ожирение



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