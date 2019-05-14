Землю накрыла сильнейшая магнитная буря

Активность началась 14 мая около 06:00 по московскому времени и продлится до вечера.

ТАШКЕНТ, 14 мая — Sputnik. На Земле началась крупнейшая за последние полтора-два года магнитная буря, сообщает РИА Новости со ссылкой на Сергея Богачева — главного научного сотрудника Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца ФИАН.

© Foto : LIGO/Caltech/MIT/Sonoma State (Aurore Simonnet) Астрофизики показали первое в истории изображение черной дыры

По его словам, это связано с активностью Солнца.

"Событие формирует полярные сияния, помехи в радиосвязи", — добавил он.

Однако бывают и более серьезные магнитные бури. Начавшуюся относят к третьему уровню, а всего их пять. Бури пятого уровня встречаются крайне редко, раз в десять-двадцать лет.

Активность началась 14 мая около 06:00 по московскому времени (08:00 по ташкентскому) и продлится до вечера. Магнитное поле планеты нормализуется не раньше наступления ночи.

Метеочувствительным людям Богачев посоветовал быть осторожными.

Ранее врач-терапевт Анжела Арчелия объяснила, что причинами плохого самочувствия во время магнитных бурь являются изменения атмосферного давления, влажности и температуры воздуха. Она отметила, что сегодня доступен календарь магнитных бурь, поэтому к ним можно подготовиться. Пациентам необходим физический и эмоциональный покой. Больным, которые принимают препараты от аритмии или гипертонии, следует регулярно пить лекарства.