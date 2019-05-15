Власти Китая заблокировали "Википедию" на всех языках

ТАШКЕНТ, 15 мая — Sputnik. Власти Китая ограничили доступ к "Википедии" на всех языках на территории страны, сообщает BBC со ссылкой на фонд "Викимедия", который поддерживает ресурс.

Раньше жителям страны стала недоступна только национальная версия всемирной энциклопедии, теперь же они не могут читать статьи и на других языках.

"После тщательного анализа интернет-трафика мы можем подтвердить, что "Википедия" в стране сейчас заблокирована на всех языках", — говорится в заявлении фонда "Викимедия".

"Википедия" является общедоступной многоязычной универсальной интернет-энциклопедией со свободным контентом.

Ресурс запущен в январе 2001 года Джимми Уэйлсом и Ларри Сэнгером. Сейчас это самый крупный и наиболее популярный справочник в Интернете.

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