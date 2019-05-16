Системы распознавания лиц: польза и недостатки

Американский город Сан-Франциско вновь продемонстрировал миру вольнолюбивый нрав. На этот раз там запретили использование системы распознавания лиц. О причинах такого решения читайте в материале Sputnik Узбекистан.

ТАШКЕНТ, 16 мая – Sputnik. Власти Сан-Франциско 14 мая проголосовали за запрет использования систем распознавания лиц муниципальными органами, включая полицию. Об этом сообщает The New York Times.

Сан-Франциско станет первым городом в США, где городским службам и правоохранительным органам будет запрещено использовать эту технологию. До сих пор ни один город или штат в стране на это не решался. Теперь на закупку оборудования для видеонаблюдения понадобится специальное разрешение.

Запрет не распространяется на международный аэропорт Сан-Франциско и морской порт, поскольку они находятся под юрисдикцией федерального правительства. Также право использовать камеры с функцией распознавания останется у частных лиц, например, владельцев кафе и ресторанов.

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По мнению сторонников идеи, системы биометрической идентификации не приносят пользу обществу: государство может злоупотреблять этой технологией в отношении протестующих или представителей некоторых общин (например, мусульман), а ложные срабатывания могут привести к аресту невиновного человека.

В 2018 году Массачусетский технологический институт (MIT) провел исследование, согласно которому программы распознавания чаще допускают ошибки, если речь идет об афроамериканках или представительницах других этнических групп.

"Проверка программного обеспечения для лицевого анализа показала, что коэффициент погрешности составляет 0,8% для светлокожих мужчин и 34,7% для темнокожих женщин", – говорится в исследовании.

В Американском союзе защиты гражданских свобод (ACLU) считают, что постоянное наблюдение подавляет гражданскую активность и коренным образом меняет поведение людей в общественных местах. Однако есть и другие опасения: введение полного запрета помешает полиции в поиске пропавших без вести или подозреваемых в совершении преступлений.

Вице-президент Stop Crime San Francisco Джоэл Энгардио полагает, что вместо прямого запрета лучше ограничиться мораторием.

"Давайте оставим дверь открытой и подождем до тех пор, пока технология не станет более совершенной. Я не сторонник идеи запрещать что-либо, если это может быть действительно полезным", – заявил Энгардио.

Стоит отметить, что борьба с системой распознавания лиц в Сан-Франциско является, по большей части, теоретической. В настоящее время полиция не использует эту технологию – она применяется лишь в аэропорту и морском порту города.

Проект был принят на первом голосовании: восемь выступили за, один – против. Если его одобрят на втором этапе, который состоится на следующей неделе, закон вступит в силу через 180 дней. В The New York Times считают, что повторное голосование будет чисто формальным.

Практика распознавания лиц уже действует во многих развитых странах. В Великобритании камеры появились одними из первых в мире. Сегодня технология активно используется в Китае, а в прошлом году о ее внедрении заговорили в России.

Чем шире распространяется система биометрической идентификации, тем сильнее бьют тревогу правозащитники. Помимо Сан-Франциско, запрет уже рассматривается в Окленде (штат Калифорния) и Сомервилле (штат Массачусетс).