Рахмон: экстремисты и радикалы прикрываются религиозными лозунгами

В Душанбе проходит конференция высокого уровня "Международное и региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом и источниками его финансирования, включая незаконный оборот наркотиков и оргпреступность".

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Деятельность террористов приняла трансграничный характер и затронула почти все страны мира, заявил президент Таджикистана Эмомали Рахмон на конференции высокого уровня "Международное и региональное сотрудничество в борьбе с терроризмом и источниками его финансирования, включая незаконный оборот наркотиков и оргпреступность". Об этом сообщает Sputnik Таджикистан. Мероприятие проходит в Душанбе.

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"В настоящее время действия сил международного терроризма и экстремизма расшатали устои международной безопасности, стали причиной неустойчивой ситуации в различных регионах мира и возникновения угроз жизни и благополучию простых граждан", — сказал Рахмон.

Он отметил, что необходима "совместная и целенаправленная борьба государств и народов, международных институтов и обществ, в первую очередь, с корнями и причинами проявлений терроризма".

По словам президента Таджикистана, следует уделять особое внимание решению социальных и экономических проблем, которые могут быть основной причиной радикализации в обществе.

"Действия экстремистских и радикальных групп несут в себе серьезную угрозу и странам Центральной Азии. Маскируя свои корыстные цели религиозными лозунгами, они собирают своих сторонников под знаменем борьбы за социальную справедливость", — заявил Рахмон. На самом же деле, по его мнению, они хотят изменить светский строй государств региона и используют все средства и способы, чтобы захватить власть.

Рахмон также призвал отказаться от двойных стандартов при определении подхода к террористическим и экстремистским организациям.