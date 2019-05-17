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Сердитый кот (Grumpy Cat)

В США скончалась известная "сердитая" кошка

(AP Photo / Richard Vogel
В мире
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Популярное животное умерло из-за болезни.

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Популярная кошка, известная по мему "Сердитый кот" (Grumpy Cat), ушла из жизни в возрасте семи лет. Об этом в Twitter написали ее хозяева.

Любимица людей по всему миру умерла из-за инфекции мочевыводящих путей.

Кошка приобрела известность в 2012 году, когда пользователь Каталиадис выложил в блоге Reddit снимки своей пушистой питомицы, отличающейся необычной внешностью. Ее мордочка выражала явное недовольство.

Поначалу пользователи в комментариях решили, что это результат фотошопа. Все сомнения блогеров развеялись, когда хозяин выпустил видеоролик на YouTube. Кошка получила прозвище Grumpy Cat ("сердитый" или "сварливый") и быстро стала персонажем всевозможных мемов.

Теги:
США, кот, кошка



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