"Очень высокопоставленные": в ДНР установили организаторов убийства Захарченко

Александр Захарченко погиб 31 августа прошлого года при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка.

ТАШКЕНТ, 17 мая — Sputnik. Следствие установило заказчиков, организаторов и исполнителей убийства первого главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захарченко.

"Также установлена схема операции в плане ее подготовки и реализации. Установлена схема перемещения элементов взрывных устройств. Также есть понимание, как инструктировались исполнители", — заявил нынешний руководитель ДНР Денис Пушилин в интервью РИА Новости

При этом, как отметил Пушилин, говорить о полном раскрытии преступления пока рано, следствие еще продолжается.

По его словам, удалось выяснить, что среди заказчиков есть высокопоставленные граждане Украины.

"Очень высокопоставленные. Также граждане других стран, которые оказывают киевскому режиму поддержку. Уголовное дело, заведенное по данному вопросу, находится на особом контроле. Все виновные должны понести заслуженное наказание", — сказал руководитель ДНР.

Он не стал называть конкретные фамилии, объяснив это тем, что на сегодняшний день задержаны еще не все причастные к преступлению.

Ранее власти ДНР уже заявляли о задержаниях по делу об убийстве Александра Захарченко. В частности, Пушилин говорил, что удалось задержать сотрудника Службы безопасности Украины (СБУ), который дал признательные показания, свидетельствующие, что к убийству причастны западные спецслужбы.

Александр Захарченко погиб 31 августа прошлого года при взрыве в кафе "Сепар" в центре Донецка. Ему было 42 года.

© Sputnik / Сергей Аверин Раскрыты подробности покушения на Александра Захарченко в 2017 году

По словам советника главы ДНР Александра Казакова, взрыв произошел тогда, когда Захарченко вошел в заведение. Первым шел охранник, он погиб сразу. Шедший следом за Захарченко министр доходов и сборов ДНР Александр Тимофеев получил тяжелые ранения. Всего, по данным МЧС ДНР, при взрыве пострадали 11 человек.

Сообщалось, что бомба была спрятана в одном из светильников, а в действие ее привели телефонным звонком. При этом силовики ДНР полагают, что исполнитель теракта находился рядом с кафе в момент прибытия туда Захарченко и привел взрывное устройство в действие, как только глава ДНР зашел внутрь.

Произошедшее было признано терактом.

Президент России Владимир Путин назвал убийство Захарченко подлым. В МИД заявили, что практически нет сомнений, что за случившимся стоит Киев.