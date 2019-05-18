Американский истребитель F-16 протаранил крышу склада: видео катастрофы

Камеры запечатлели момент катастрофы истребителя ВВС США F-16 Fighting Falcon в Калифорнии. Самолет рухнул на склад. Летчик успел спастись.

ТАШКЕНТ, 18 мая – Sputnik. Истребитель F-16, принадлежащий ВВС США, потерпел крушение в Южной Калифорнии в пятницу, 17 мая, сообщает телеканал ABC7.

ЧП попало в камеру видеорегистратора проезжавшей мимо машины. Второй ролик «поймал» момент падения самолет внутри ангара с ящиками и поддонами.

По предварительным данным, во время посадки у истребителя отказала гидросистема.

Видео со склада, на который упал истребитель F-16. Видео: Раньше всех. Ну почти pic.twitter.com/dkFQjm3RbW — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 17 мая 2019 г.

Пилот успел катапультироваться - он приземлился на взлетно-посадочную полосу и был госпитализирован.

На видео видно, как самолет, падая, пробивает крышу здания. Однако по счастью в находящемся на бульваре Ван-Бурен складе в момент крушения людей не было, на земле никто не пострадал.