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В Калифорнии истребитель ВВС США F-16 Fighting Falcon врезался в крышу склада.

Американский истребитель F-16 протаранил крышу склада: видео катастрофы

KABC-TV via AP
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Камеры запечатлели момент катастрофы истребителя ВВС США F-16 Fighting Falcon в Калифорнии. Самолет рухнул на склад. Летчик успел спастись.

ТАШКЕНТ, 18 мая – Sputnik. Истребитель F-16, принадлежащий ВВС США, потерпел крушение в Южной Калифорнии в пятницу, 17 мая, сообщает телеканал ABC7.

ЧП попало в камеру видеорегистратора проезжавшей мимо машины. Второй ролик «поймал» момент падения самолет внутри ангара с ящиками и поддонами.

По предварительным данным, во время посадки у истребителя отказала гидросистема.

Пилот успел катапультироваться - он приземлился на взлетно-посадочную полосу и был госпитализирован.

На видео видно, как самолет, падая, пробивает крышу здания. Однако по счастью в находящемся на бульваре Ван-Бурен складе в момент крушения людей не было, на земле никто не пострадал.

Теги:
Истребитель, Калифорния, США, Происшествие



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