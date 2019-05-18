Американский истребитель F-16 протаранил крышу склада: видео катастрофы

ТАШКЕНТ, 18 мая – Sputnik. Истребитель F-16, принадлежащий ВВС США, потерпел крушение в Южной Калифорнии в пятницу, 17 мая, сообщает телеканал ABC7.
ЧП попало в камеру видеорегистратора проезжавшей мимо машины. Второй ролик «поймал» момент падения самолет внутри ангара с ящиками и поддонами.
По предварительным данным, во время посадки у истребителя отказала гидросистема.
Видео со склада, на который упал истребитель F-16. Видео: Раньше всех. Ну почти pic.twitter.com/dkFQjm3RbW— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 17 мая 2019 г.
Пилот успел катапультироваться - он приземлился на взлетно-посадочную полосу и был госпитализирован.
На видео видно, как самолет, падая, пробивает крышу здания. Однако по счастью в находящемся на бульваре Ван-Бурен складе в момент крушения людей не было, на земле никто не пострадал.