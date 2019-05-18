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Прогулка в парке, архивное фото

Как прожить дольше на 15 лет – рекомендация ученых

© Sputnik / Алексей Савостин
В мире
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Ученые пришли к выводу, что энергичные люди, которые предпочитают быструю ходьбу, сердце работает гораздо лучше. Причем вес не имеет большого значения.

ТАШКЕНТ, 18 мая – Sputnik. Быстрая пешая прогулка дает шанс человеку дольше примерно на 15 лет. К такому выводу пришли ученые Университета Лестера (Великобритания), пишет The Daily Mail.

Специалисты изучили данные почти полумиллиона людей со средним возрастом в 52 года.

Оказалось, что энергично ходящих женщин средняя продолжительность жизни составляет от 86,7 до 87,8 лет. У мужчин - от 85,2 до 86,8 лет.
Перспективы же людей, которые ходят медленно или вовсе мало двигаются – весьма плачевны. Средняя продолжительность жизни среди женщин составила 74 года, среди мужчин – 64,8 года.

© Sputnik / Евгений Биятов
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Авторы исследования подчеркивают, что это соотношение сохраняется даже в том случае, если любители ходить быстро имеют большие объемы лишнего веса и ожирение.

Ученые резюмировали, что исследование было чисто наблюдательным, и оно не доказывает, что быстрая ходьба непременно увеличивает продолжительность жизни. Однако скорость пешей ходьбы является одним из маркеров, по которым врачи будут составлять картину здоровья своих пациентов помимо других тестов.




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