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Собака учуяла заживо похороненного младенца и спасла его – удивительная история

© Фото: Daily Mail
В мире
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В Таиланде собака откопала на поле новорожденного, от которого решила избавиться его несовершеннолетняя мать.

ТАШКЕНТ, 18 мая – Sputnik. На севере Таиланда собака спасла новорожденного младенца, похороненного заживо его матерью-подростком.

Как пишет Daily Mail, пес гулял с хозяином по одному из фермерских полей. Вдруг собака по кличке Пинг-Понг остановилась и начала рыть землю.

Новорожденный ребенок
CC0 / pixabay
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Мужчина рассказывает, что перепугался, увидев ножку ребенка. Но сразу сообразил, что надо действовать. ОН откопал младенца и отвез в больницу.

Малыш выжил, его здоровью ничто не угрожает.

Полиция выяснила, что ребенка родила 15-летняя местная жительница, которая решил скрыть этот факт от родителей и избавилась от малыша.

Бабушка с дедушкой заявили, что хотят забрать мальчика и заняться его воспитанием.

Теги:
младенец, Происшествие, собака, Таиланд



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