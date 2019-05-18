Собака учуяла заживо похороненного младенца и спасла его – удивительная история

В Таиланде собака откопала на поле новорожденного, от которого решила избавиться его несовершеннолетняя мать.

ТАШКЕНТ, 18 мая – Sputnik. На севере Таиланда собака спасла новорожденного младенца, похороненного заживо его матерью-подростком.

Как пишет Daily Mail, пес гулял с хозяином по одному из фермерских полей. Вдруг собака по кличке Пинг-Понг остановилась и начала рыть землю.

Мужчина рассказывает, что перепугался, увидев ножку ребенка. Но сразу сообразил, что надо действовать. ОН откопал младенца и отвез в больницу.

Малыш выжил, его здоровью ничто не угрожает.

Полиция выяснила, что ребенка родила 15-летняя местная жительница, которая решил скрыть этот факт от родителей и избавилась от малыша.

Бабушка с дедушкой заявили, что хотят забрать мальчика и заняться его воспитанием.