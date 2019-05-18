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Пластиковые пакеты

Страшная находка: в Мексике обнаружили пакеты с человеческими останками

© CC BY 2.0 / velkr0 / bags
В мире
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Во время операции военных по освобождению людей, которые были похищены, были обнаружены разрубленные человеческие тела.

ТАШКЕНТ, 18 мая – Sputnik. Сразу 18 пластиковых мешков с человеческими останками обнаружили власти мексиканского штата Халиско, сообщил прокурор штата Херардо Солис.

Находка была обнаружена около города Тлахомулько во время операции по освобождению похищенных людей. Один из похищенных сбежал и указал дом, где происходит беззаконие.

В ходе спецоперации силовики обнаружили пластиковые мешки с расчлененными человеческими телами. Задержанных злоумышленников доставили в прокуратуру. В настоящее время их допрашивают.

Отметим, что штат Халиско – неблагополучный из-за активности организованной преступности.

В 2018 году в Мексике было отмечено рекордное число убийств — министерство безопасности сообщало о более чем 33,34 тысячи. Этот показатель побил рекорд 2017 года (31,2 тысячи убийств).

Теги:
Убийство, Мексика



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