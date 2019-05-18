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Морское чудище с человеческими зубами: фото необычной находки в США

© Фото: Daily Star
В мире
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Мертвая рыба лежала на берегу. В глубине рта расположено несколько рядов зубов круглой формы.

ТАШКЕНТ, 18 мая – Sputnik. В американском штате Джорджия женщина нашла на пляже необычную рыбу. Об этом сообщает издание Daily Star.

Местная жительница по побережью острова Сейнт Саймонс ребенком, когда заметила мертвую рыбу. Однако, подойдя ближе, она увидела, что зубы животного очень напоминают человеческие.

© Фото: Daily Star
В глубине рта у рыбы расположено несколько рядов зубов круглой формы.
© Фото: WildNFree Life / youtube
Морское чудовище обнаружили на пляже в США

"Я была в шоке, потому что никогда не видела ничего подобного", — рассказала женщина.

На фотографии видно, что внутри челюсти после первого ряда человеческих зубов у рыбы находится очень много круглых подобий зубов.

Специалисты объяснили, что эта рыба - кейпкодский карась, и для него характерны хорошо развитые зубы. Длина этого существа может достигать 75 сантиметров.

Теги:
Находка, рыба, США



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