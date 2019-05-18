Юный герой: подросток вытащил упавшую в люк трехлетнюю малышку

Взрослым не удавалось пролезть в узкий подземный колодец, и тогда школьник вызвался помочь.

ТАШКЕНТ, 18 мая - Sputnik. В Марьинском парке в Москве подросток вытащил упавшую в люк трехлетнюю малышку.

В сообществе "Супер Мамочки Одинцово" было опубликовано видео спасения ребенка. По словам очевидцев, девочка упала в люк, крышка которого оказалась не закреплена.

Людям, которые находились рядом, пришлось развернуть спасательную операцию, не дожидаясь сотрудников МЧС, так как в трубе была вода, и напуганная кроха могла утонуть.

Сначала очевидцы надеялись, что малышка сможет ухватиться за длинную палку, которые спускали ей в яму, но у ребенка не хватало сил за нее держаться. Тогда худенький мальчик вызвался спасти девочку, ведь ни один взрослый мужчина просто бы не смог пролезть в узкий люк.

Мужчины обвязали подростка веревками и, держа бесстрашного героя за щиколотки, спустили его в яму.

На видео слышно, как мальчик кричит в трубе "Протяни руки!", а затем вытаскивает из подземного колодца малышку.

В настоящее время активисты готовят обращение к мэру города об организации проверки территории парка.