Huawei в "черном списке": все гаджеты лишатся Android

Модели новых телефонов компании за пределами Китая потеряют доступ к программам и сервисам Android, в том числе к магазину приложений Google Play Store и к приложению электронной почты Gmail.

ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. Новые запреты для крупнейшего производителя телекоммуникационного оборудования из Китая Huawei - на этот раз Google приостановила ведение с ними дел, сообщает Reuters.

"Корпорация выполняет распоряжение и анализирует последствия", - сообщили в Google.

Потеря будет крупная: лишение доступа к обновлениям операционной системы Android из-за ограничения доступа к аппаратным и программным продуктам, за исключением тех, которые подпадают под лицензии с открытым исходным кодом.

В США запретили Huawei: в стране введен режим ЧП >>

Также все модели телефонов компании за пределами Китая потеряют доступ к программам и сервисам Android, в том числе к магазину приложений Google Play Store и к приложению электронной почты Gmail.

Напомним, правительство США запретило Huawei полноценно продавать свои гаджеты на американском рынке, так как они могут передавать все данные китайской разведке.

Президент США Дональд Трамп подписал указ, объявив режим "национального ЧП" в связи с угрозами информационным технологиям. Министру торговли поручено запрещать сделки, которые создают неприемлемый риск для национальной безопасности США или безопасности жителей США.

Шавкат Мирзиёев поручил ускорить внедрение 5G в Узбекистане >>

В апреле этого года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил ускорить внедрение 5G и ознакомился с техникой, которую производит ведущая китайская компания Huawei.

Мирзиёев высоко оценил использование технологий искусственного интеллекта, а также поинтересовался судьбой проектов, которые уже реализованы в Узбекистане совместно с Huawei, и тем, как компания готовит специалистов.