Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Владимир Зеленский, вступивший сегодня в должность президента Украины, объявил о досрочном роспуске Верховной рады. Об этом сообщает РИА Новости.

"Я распускаю Верховную раду восьмого созыва. Слава Украине!" — сказал он во время выступления в парламенте.

Утром 20 мая Зеленский принес присягу украинскому народу, после этого глава Конституционного суда объявила о вступлении его в должность главы государства.

© Sputnik / Стрингер Избранный президента Украины Владимир Зеленский после церемонии инаугурации в Верховной Раде в Киеве.

Очередные выборы в Верховную раду планировались в октябре этого года. Теперь у депутатов осталось два месяца.

Зеленский призвал парламентариев отменить депутатскую неприкосновенность, принять закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также избирательный кодекс.

Центризбирком Украины 30 апреля официально признал Владимира Зеленского победителем президентских выборов. За него проголосовали 73,22% избирателей, а его оппонента Петра Порошенко поддержали 24,45% граждан страны.