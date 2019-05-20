Убивали, поджигали, запугивали – подробности кровавого бунта в колонии

О том, кто убил людей в колонии близ Душанбе, какова судьба заложников, а также другие подробности ЧП рассказали в Минюсте Таджикистана.

ТАШКЕНТ, 20 мая - Sputnik. В ходе бунта в колонии строгого режима в Таджикистана погибли 32 человека.

Организаторы беспорядков, осужденные за членство в террористической группировке, взяли в заложники и убили троих сотрудников колонии (майора Бурхониддина Муродова, майора Абдужаббора Халимова и старшего лейтенанта Махмуда Асоева), требуя собственного освобождения.

После этого они освободили восемь других сторонников организации "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ - ред.), находящихся в штрафном изоляторе, а затем избили и ранили десятки других заключенных.

Как сообщает Sputnik Таджикистан, непосредственными руководителями стали Бехруз Гулмурод (Халимов) - сын мятежника Гулмурода Халимова, Фахриддин Гулов, Махмадулло Шарипов и Рухулло Хасанов.

Преступники нанесли смертельные ножевые ранения – с целью запугать остальных заключенных – пятерым заключенным - Саиду Киёмиддину Гози - известному полевому командиру оппозиции времен гражданской войны в Таджикистане, Махсуму Саттора и Саидмахдихону Сатторову (Шейху Темуру, известному на западе Таджикистана богослову, объявившему себя Пророком).

После этого члены группы подожгли медчасть учреждения, взяли в заложники нескольких заключенных, а для побега напали на сотрудников учреждения.

© Sputnik / Владимир Песня СМИ: в результате бунта в таджикской колонии убиты десятки заключенных

На данный момент преступники задержаны, ситуация в колонии находится под контролем.

Напомним, в ноябре прошлого года группа заключенных, вооруженная холодным оружием, совершила нападение на надзирателей в колонии строго режима в Худжанде.

Тогда во время бунта в колонии погибли 47 заключенных, более 120 человек, в основном с огнестрельными ранениями, попали в больницу.

В тюрьму были брошены силы милицейского спецназа, и бунт был подавлен. Ответственность за нападение в Худжандской тюрьме взяла на себя террористическая организация ИГ.