Премьер-министр Украины заявил об отставке

Ранее от своих должностей отказались глава МИД страны, министр обороны и руководитель администрации Петра Порошенко.

ТАШКЕНТ, 20 мая — Sputnik. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман объявил о том, что в среду подает заявление об отставке.

© Sputnik / Стрингер Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады

"Я принял для себя решение подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства", — сказал Гройсман на брифинге, который транслировался в прямом эфире.

Он подчеркнул, что кабмин правильно и достойно отвечал на все вызовы, которые возникали перед украинским правительством, и ему не совестно за его работу.

"На сегодня страна находится в хорошем состоянии", — отметил премьер.

Гройсман уточнил, что намерен участвовать в досрочных выборах в Верховную раду. Он выразил уверенность, что будет в силах создать команду профессионалов в новом правительстве.

Согласно законодательству Украины, решение об отставке премьера принимает Верховная рада. В случае отставки премьера в отставку уходит все правительство.

После того, как Владимир Зеленский победил на выборах главы государства, от своих должностей отказались несколько министров, в том числе глава МИД страны Павел Климкин, секретарь СНБО Александр Турчинов, руководитель администрации Петра Порошенко Игорь Райнин, его заместители и несколько советников.

Также в отставку ушел глава СБУ Василий Грицак и министр обороны Степан Полторак.