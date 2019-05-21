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Сан-Франциско

Названы города мира с самой высокой зарплатой

© AFP 2018 / Phillip Faraone
В мире
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Ежемесячная зарплата в Сан-Франциско составляет 6525 тысяч долларов.

ТАШКЕНТ, 21 мая - Sputnik. Американский город Сан-Франциско стал городом с самой большой зарплатой, сообщает Bloomberg.

Согласно рейтингу, ежемесячная зарплата там составляет 6525 тысяч долларов. Оказывается, все благодаря тому, что в этом городе очень быстрый рост технологического сектора.

На втором месте обосновался Цюрих с зарплатой в 5896 тысяч долларов, а на третьем - Нью-Йорк с 4612 тысячи долларов.

Напомним, Ташкент стал одним из самых дешевых для проживания городов мира в 2019 году. 

Ташкент стал одним из самых дешевых для проживания городов мира >>

Вместе с ним в список вошли Каракас (Венесуэла), Дамаск (Сирия), Алматы (Казахстан), Бангалор (Индия), Карачи (Пакистан), Лагос (Нигерия), Буэнос-Айрес (Аргентина), Ченнай (Индия) и Нью-Дели (Индия).

Также компания выяснила, в каких городах самое дорогое проживание. Впервые три первых места заняли сразу три города: Париж, Гонконг и Сингапур.

Также в список вошли Цюрих (Швейцария), Женева (Швейцария), Осака (Япония), Сеул (Южная Корея), Копенгаген (Дания), Нью-Йорк (США), Тель-Авив (Израиль), Лос-Анджелес (США).

Теги:
рейтинг, деньги, зарплата, Нью-Йорк, Нью-Йорк, Цюрих, Сан-Франциско



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