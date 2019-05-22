В центре Италии перевернулся автобус с россиянами – подробности ДТП

По данным местных СМИ, попавшие в аварию туристы приехали в Италию, чтобы посетить несколько городов, связанных с историей искусства.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. В районе города Монтериджони попал в ДТП туристический автобус, в котором, предположительно, находились россияне. Он перевернулся и сошел со скоростной трассы, пишет РИА Новости со ссылкой на компанию по управлению автомобильными дорогами ANAS. Представитель посольства РФ сообщил об одном погибшем и десяти пострадавших. По его словам, всего в автобусе находились 60 человек.

Как пишет местное издание Corriere di Siena, последствия ДТП могли оказаться еще более тяжелыми, если бы не густая растительность вдоль трассы между Сиеной и Флоренцией: растущие на склоне деревья остановили автобус.

Транспортное средство подняли при помощи автокрана.

На видеозаписях с места происшествия слышна русская речь. Видно, как из автобуса выбираются молодые люди. На месте работают пожарные, медики, сотрудники правоохранительных органов и ANAS.

По данным газеты La Nazione, жертвой ДТП стала женщина. Попавшая в аварию туристическая группа приехала в Италию, чтобы посетить несколько городов, связанных с историей искусства. После ДТП первую помощь пострадавшим оказали водители остановившихся автомобилей.