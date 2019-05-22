В России наркоторговца впервые приговорили к пожизненному сроку

Шерали Табаров был одним из лидеров преступного сообщества по контрабанде героина из Афганистана и Таджикистана.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. В России вступил в силу первый пожизненный приговор за торговлю наркотиками, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Остаток лет в тюрьме проведет таджикистанец Шерали Табаров — руководитель одного из подразделений международного преступного сообщества, участники которого организовали канал поставок героина из Афганистана и Таджикистана, а затем транзитом через Среднюю Азию в Россию.

По словам Ирины Волк, наркотики сбывали через разветвленную сеть в регионах. На счету преступника и его подельников 20 особо тяжких преступлений. Из незаконного оборота изъяли более 696 килограммов героина.

Табаров был приговорен к пожизненному сроку еще в 2017 году. Верховный суд оставил этот приговор без изменений, и он вступил в силу. Еще 14 руководителей и участников банды, тоже таджикистанцев, получили от шести до 23 лет.

Беспрецедентная тяжесть запрошенного наказания связана как с колоссальными объемами поставок героина, так и непосредственно с личностью организатора.

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Шерали Табарова уже судили за наркотики. В 2003 году Пензенский райсуд Ульяновской области приговорил его к десяти годам лишения свободы. После этого по запросу властей Таджикистана его экстрадировали на родину.

После освобождения наркобарон часто приезжал в Россию по поддельному паспорту и стал одним из лидеров преступного сообщества по контрабанде героина из Афганистана и Таджикистана.

Члены банды провозили наркотик в фурах с дынями и алычой, героин прятали в поддоны и бортовые доски. В Московской области запрещенный товар фасовали на мелкие партии.