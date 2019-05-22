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Доллары США

Привет из прошлого: назван самый богатый человек в истории

© pixabay
В мире
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В США сравнили состояния современных миллиардеров и магнатов ХХ века.

ТАШКЕНТ, 22 мая — Sputnik. Американский экономист Сэмюэль Уильямсон назвал нефтяного магната и первого в мире официального долларового миллиардера Джона Рокфеллера самым богатым человеком в истории западной цивилизации. Об этом пишет агентство Bloomberg.

На стыке XIX и XX веков Рокфеллер нажил состояние в полтора миллиарда долларов (примерно 26 миллиардов долларов в наше время — Прим. ред.). На момент смерти он владел состоянием, равным 1,6 процента экономики США. 

Джон Рокфеллер
AP Photo
Джон Рокфеллер

Как заявил Уильямсон, при сохранении этих пропорций доходы Рокфеллера почти в три раза превысили бы состояние основателя Amazon Джеффа Безоса, признанного в 2017 году богатейшим человеком в современной истории. Его активы оцениваются примерно в 117 миллиардов долларов.

Михаил Горбачев и Дэвид Рокфеллер
© Sputnik / Вячеслав Рунов
В США скончался Дэвид Рокфеллер
По мнению Уильямсона, состояние богачей прошлого — предпринимателей, членов королевских семей и римских полководцев — превышало заработки современных миллиардеров. Экономист сопоставляет финансовые показатели богатейших людей эпох через соотношение доходов и государственного ВВП.

Другим лидерам списка Forbes разных лет тоже нечем было бы удивить ведущих предпринимателей прошлого. Так, сегодня состояние сталепромышленника Эндрю Карнеги по методике Уильямсона оценивалось бы в сумму около 300 миллиардов долларов, а железнодорожного магната Корнелиуса Вандербильта — в 200 миллиардов. В свою очередь, победитель восстания Спартака, древнеримский полководец Марк Лициний Красс владел состоянием, эквивалентным 210 миллиардам долларов.

Теги:
миллиарды, деньги



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