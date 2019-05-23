На таджикско-кыргызской границе произошел конфликт из-за кладбища – подробности

ТАШКЕНТ, 23 мая — Sputnik. В Главном управлении Погранвойск ГКНБ Таджикистана рассказали, кто, по их данным, спровоцировал конфликт на границе с Кыргызстаном.

Инцидент произошел 22 мая в местности Эски-Мазар села Кара-Бак Баткенской области Кыргызстана. Как сообщал Sputnik Кыргызстан, жители села проводили поминальную молитву на могиле похороненного накануне местного жителя. Когда на кладбище появились сотрудники Погранслужбы Таджикистана, кыргызстанцы устроили словесную перепалку и потребовали, чтобы правоохранители ушли с кладбища.

Погранотряд осуществил предупредительный выстрел в воздух.

По данным таджикского погранведомства, конфликт спровоцировали кыргызстанцы: 200 жителей кыргызского кишлака вошли на территорию Таджикистана и прошли вглубь на 700 метров.

"Они предъявили необоснованное требование о том, что кладбище, находящееся между селами Курганча и Карабаг, по причине захоронения там родственников принадлежит им. Используя данный факт, кыргызская сторона намерена незаконно завладеть территорией кладбища, площадь которого составляет четыре гектара", — цитирует Sputnik Таджикистан сообщение пресс-службы погранведомства.

В ГКНБ Таджикистана подчеркнули, что кладбище находится на территории Таджикистана и "не является спорным участком". Предупредительный выстрел был сделан "для пресечения незаконного вторжения кыргызстанцев на охраняемую территорию Таджикистана".

Sputnik Кыргызстан накануне писал, что кладбище на участке Эски-Мазар находится в 150 метрах от условной линии государственной границы на территории Таджикистана. Участок местности не описан, но фактически использовался кыргызстанцами.

Ситуация находится под контролем пограничников. С жителями села была проведена разъяснительная работа.