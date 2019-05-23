Владимир Путин вручил Маргарите Симоньян орден Александра Невского

ТАШКЕНТ, 23 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды выдающимся россиянам, в числе которых главред RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Об этом передает РИА Новости.

Церемония проходила в Екатерининском зале Кремля. В числе более 30 награжденных орденами, медалями и почетными званиями есть летчики-космонавты, деятели науки, образования, здравоохранения, спорта, известные артисты, работники промышленности и сельского хозяйства.

"Хочу всех вас поблагодарить - всех, кому сегодня будут вручены государственные награды, за труд и высокие достижения, за верность России, за неравнодушное творческое и отзывчивое участие в жизни страны. Своими прорывными идеями и блестящими свершениями вы вносите огромный вклад в ее развитие, в наше общее прогрессивное движение вперед. Примером своей жизни вдохновляете добиваться большего миллионы людей, работать ради благополучия Отечества", - сказал Путин на церемонии награждения.

Маргарита Симоньян была удостоена орденом Александра Невского.

Орденом Александра Невского награждаются граждане РФ, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в том числе в деле укрепления международного авторитета России.