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Владимир Путин вручил Маргарите Симоньян орден Александра Невского

© Sputnik / РИА Новости
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Симоньян получила свою награду в Екатерининском зале Кремля.

ТАШКЕНТ, 23 мая - Sputnik. Президент России Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды выдающимся россиянам, в числе которых главред RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Об этом передает РИА Новости.

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Церемония проходила в Екатерининском зале Кремля. В числе более 30 награжденных орденами, медалями и почетными званиями есть летчики-космонавты, деятели науки, образования, здравоохранения, спорта, известные артисты, работники промышленности и сельского хозяйства.

"Хочу всех вас поблагодарить - всех, кому сегодня будут вручены государственные награды, за труд и высокие достижения, за верность России, за неравнодушное творческое и отзывчивое участие в жизни страны. Своими прорывными идеями и блестящими свершениями вы вносите огромный вклад в ее развитие, в наше общее прогрессивное движение вперед. Примером своей жизни вдохновляете добиваться большего миллионы людей, работать ради благополучия Отечества", - сказал Путин на церемонии награждения.

Маргарита Симоньян была удостоена орденом Александра Невского.

Орденом Александра Невского награждаются граждане РФ, замещающие должности государственной службы, за особые личные заслуги перед Отечеством в том числе в деле укрепления международного авторитета России.

 

Теги:
Маргарита Симоньян, Россия, Владимир Путин, Валентина Матвиенко



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