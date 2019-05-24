ТАШКЕНТ, 24 мая - Sputnik. В Дагестане ликвидировали троих боевиков.

Силовики обнаружили автоматическое оружие и боеприпасы, сообщил представитель информационного центра НАК.

На днях в городе Кольчугино Владимирской области уничтожили двоих боевиков. По данным оперативного штаба НАК, ликвидированные бандиты были участниками одной из террористических организаций. Они общались с эмиссарами за границей, по заданию которых должны были устроить террористическую атаку в месте массового скопления людей.