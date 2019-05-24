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Операция по задержанию боевиков

В Дагестане ликвидировали троих боевиков

© Sputnik / Алексей Даничев
В мире
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На месте столкновения с бандитами находились автоматическое оружие и боеприпасы.

ТАШКЕНТ, 24 мая - Sputnik. В Дагестане ликвидировали троих боевиков.

Силовики обнаружили автоматическое оружие и боеприпасы, сообщил представитель информационного центра НАК.

На днях в городе Кольчугино Владимирской области уничтожили двоих боевиков. По данным оперативного штаба НАК, ликвидированные бандиты были участниками одной из террористических организаций. Они общались с эмиссарами за границей, по заданию которых должны были устроить террористическую атаку в месте массового скопления людей.

Теги:
Террористы, Дагестан, Россия



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