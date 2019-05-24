Мужчина привел свою жену в полицию за отказ готовить

Его возмутило, что женщина не хотела готовить ему еду на ифтар.

ТАШКЕНТ, 24 мая — Sputnik. Мужчина из Кувейта обвинил свою жену в нарушении "базовых прав человека", сообщает издание Erem News.

"Потерпевший" рассказал полицейским, что жена наотрез оказывалась готовить ему еду на ифтар. Он попросил правоохранителей завести на сою "обидчицу" уголовное дело, поскольку та, по его мнению, нарушила его "базовые права человека".

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Мужчина уверил сотрудников, что пытался добиться своего уже всеми возможными способами, но получал лишь отказ за отказом. Именно это и толкнуло его обратиться за помощью.

Заявление "потерпевшего" в полиции принять отказались.

Ифтар — это вечерний прием пищи во время месяца Рамадан, который проводится после молитвы. При этом мероприятие начинается сразу после захода солнца и откладывать его нежелательно.