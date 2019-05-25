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Полиция и экстренные службы на месте взрыва в центре Лиона

Французские власти озвучили основную версию взрыва в Лионе

© REUTERS / EMMANUEL FOUDROT
В мире
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Взрыв прогремел в центре Лиона вечером 24 мая. Пострадали 13 человек, в том числе один ребенок.

ТАШКЕНТ, 25 мая — Sputnik. Прокуратура Парижа рассматривает версию террористического сговора при взрыве в Лионе, заявила министр юстиции Франции Николь Беллубэ. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

"(Отдел — ред.) прокуратуры Парижа, ответственный за борьбу с терроризмом, получил обращение. Он начал расследование преступного террористического сговора, но нужно дождаться результатов расследования, которое ведется в данный момент и поручено судебной полиции. Исходя из результатов, можно будет в дальнейшем квалифицировать данное расследование (как террористическое или нет — ред.)", — сказала Беллубэ.

При этом глава ведомства отметила, что "еще слишком рано говорить о теракте".

Взрыв прогремел в центре Лиона 24 мая около 17:30 по местному времени. По предварительной версии, на пересечении улиц Виктора Гюго и Сала взорвался некий сверток, который оставил неизвестный мужчина, подъехавший на велосипеде.

​Его личность установлена, но не раскрывается. Мужчину разыскивает полиция. По информации BFMTV, ему от 30 до 35 лет, он был одет в черный свитер и светлые шорты-бермуды, носил темные очки.

При взрыве пострадали 13 человек, в том числе один ребенок.

Антитеррористическая прокуратура Парижа открыла следствие в связи с произошедшим.

Теги:
Лион, Взрыв, Франция



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