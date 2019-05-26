Меган Маркл не пожелала видеть Дональда Трампа

Супруга принца Гарри отговорилась декретным отпуском, чтобы не принимать участия в ужине с американским президентом и его семьей.

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Королева Великобритании Елизавета II пригласила президента США Дональда Трампа и его супругу на торжественный ужин, приуроченный к визиту высоких гостей в британскую столицу в начале июня.

Между тем герцогиня Сассекская Меган Маркл заявила, что не будет присутствовать на нем.

© REUTERS / Benoit Tessier Это мальчик: Меган Маркл и принц Гарри стали родителями

Как сообщает Daily Mail, Букингемский дворец готовится провести торжественный прием в саду и обед с участием американского президента и всего его семейства, а также членов королевской семьи. Визит приурочен к 75-й годовщине высадки войск союзников в Нормандии.

Меган Маркл заявила, что предпочитает провести это время со своим новорожденным сыном Арчи. Ее супруг принц Гарри будет присутствовать на обеде.

По данным издания, ранее Маркл критиковала президента США, называя его женоненавистником. Кроме того, во время выборов в 2016 году Маркл отдала свой голос его сопернице по президентской гонке Хилари Клинтон.