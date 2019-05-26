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Порыв ветра перевернул батут в парке в Казахстане, погиб ребенок

CC0 / lindsayascott
В мире
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Инцидент произошел в субботу, 25 мая, в Центральном парке Караганды. Накануне в Казахстане было объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра до 25 метров в секунду.

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Накануне в Казахстане произошло происшествие в детском парке развлечений, в результате которого погиб ребенок.

Сильный ветер поднял надувной батут, внутри которого находились дети, и бросил на землю в сторону железной кабины с кассой.

В результате 11-летний ребенок от полученных травм скончался на месте, еще двое детей госпитализированы с различными травмами. Об этом сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу МВД республики.

Казахстанцы целыми семьями приходили накануне в Центральный парк Караганды, чтобы отметить последний учебный день. К вечеру в городе испортилась погода, однако владельцы одного из надувных батутов продолжили продавать билеты и пускать детей.

При этом батут не был закреплен по всем правилам. Очевидцы рассказывают, что ребенка достали из-под конструкции лишь через 10 минут, он уже был без сознания.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 306 часть 3 "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие смерть человека". Назначены необходимые экспертизы. Изымается документация по эксплуатацию данного объекта".

В прошлом году в Сети активно обсуждалось видео инцидента, который также произошел произошел в одном из парков Казахстана.

Маленькая девочка в парке Болек Батыр в казахстанском Жаркенте прыгала на батуте с другими детьми, как вдруг провалилась внутрь. Тогда трагедии удалось избежать, ребенок остался жив, однако состояние детских аттракционов и мест отдыха вызвал множество вопросов граждан.

Теги:
ребенок, смерть, парк, Казахстан



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