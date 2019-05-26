Нурсултан Назарбаев получил еще один пожизненный статус

ТАШКЕНТ, 26 мая — Sputnik. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев получил пожизненный статус Почетного председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств.
Об этом стало известно в ходе его встречи с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщает пресс-служба Аккорды.
В ходе встречи Назарбаева с Чавушоглу 24 мая первый президент Казахстана отметил важность сохранения и дальнейшего углубления сотрудничества между двумя странами.
Стороны также обсудили актуальные вопросы международной и региональной повестки дня.
Мевлют Чавушоглу объяснил, что решение присвоить Назарбаеву пожизненный статус Почетного председателя Совета сотрудничества тюркоязычных государств было принято в знак признания вклада Елбасы в развитие стран тюркского мира.
Мевлют Чавушоглу от имени президента Реджепа Эрдогана пригласил Назарбаева посетить Турцию в ближайшее время.
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