Дочь Алсу впервые высказалась после скандала в шоу "Голос.Дети"

Микелла Абравмова не приняла участие в специальном выпуске "Голос.Дети", где снова победила, однако не стала молчать, а написала длинный пост благодарности в соцсетях.

ТАШКЕНТ, 27 мая - Sputnik. Дочь Алсу Микелла Абрамова впервые высказалась о скандале на шоу "Голос.Дети" в своем Instagram.

В пятницу прошел специальный выпуск шоу, где генеральный директор Первого канала Константин Эрнст объявил победителями всех участников финала, в том числе и Микеллу Абрамову, которая отказалась принимать участие в съемках и не приехала.

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Однако девочка решила не молчать и опубликовала пост в соцсети.

"Друзья! Я хотела бы поблагодарить всех-всех: и моих замечательных подписчиков, и моих самых классных друзей, за ваши голоса, за то, что переживали и радовались вместе со мной, за вашу поддержку. Даже на расстоянии, я ее чувствовала, и она реально мне очень помогала! И именно вы - моя самая главная награда, которой я дорожу больше всего! И когда совсем не было сил, и когда очень хотелось подурачиться, и когда дрожали перед выходом, и когда готовились - мы всегда были рядом друг с другом. Очень вас люблю! Вы - лучшие друзья! Я всей душой была рядом с каждым из вас и со всеми вместе!", - написала артистка.

Микелла также поблагодарила Первый канал и отметила, что ее мечта исполнилась - выйти на сцену этого проекта.

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По словам девочки, это были самые лучшие, самые веселые, самые насыщенные месяцы в жизни, во время которых у нее появилось огромное количество друзей из разных городов и стран.

Напомним, ситуация с голосованием в финале шестого сезона шоу "Голос.Дети", который прошел 26 апреля, вызвала широкий общественный резонанс. Первый канал решил отменить результаты сезона, так как компания Group-IB выявила массированную автоматизированную отправку СМС в пользу Микеллы Абрамовой.

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В "накрутке" голосов участвовало более трехсот телефонных номеров. С подобных "мертвых" номеров было отправлено более восьми тысяч сообщений. Group-IB обещала завершить расследование до конца текущего месяца.

Первый канал принял решение провести отдельный специальный выпуск проекта с участием финалистов.