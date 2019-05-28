Шеф-редактор Sputnik Литва рассказал о подробностях задержания в Вильнюсе

По словам Марата Касема, представители литовских властей заявили, что если он уволится с работы, срок запрета на въезд в Литву могут пересмотреть и "пять лет как-то скостить".

ТАШКЕНТ, 28 мая — Sputnik. Шеф-редактор Sputnik Литва Марат Касем рассказал о своем задержании в аэропорту Вильнюса во время рабочего визита в Литву.

По словам Касема, формально представители Литвы предпочли не упоминать, что произошло задержание, и назвали это "выяснением обстоятельств".

"Есть такая электронная граница — прикладываешь паспорт, если у тебя гражданство ЕС. Открываются ворота, сканирование лица, он (сканер. — Sputnik) завис. Через какое-то время подошли сотрудники пограничной службы, пригласили меня пройти показать свои вещи, перекопали все мои вещи абсолютно, переложили каждую. Попросили показать все, что в кошельке, полностью снять всю верхнюю одежду. Это была полная, доскональная проверка", — рассказал журналист.

После этого ему велели подождать, пишет Sputnik Литва.

"Пришел какой-то сотрудник службы — наверное, сотрудник или миграционной службы, но, скорее всего, сотрудник Департамента государственной безопасности, который начал задавать вопросы о моей деятельности, в частности, планируем ли мы открывать представительство в Литве, как мы находим контакты спикеров, кто у нас работает из литовцев в Вильнюсе. Естественно, я сказал, что контракт нам не разрешает открывать такие вещи… Говорили также про президентские выборы, насколько они нас интересуют, откуда мы взяли контакты людей, которые давали интервью. Ну и прозвучала фраза: "Запомните, Sputnik'а здесь не будет", — отметил Касем.

Как рассказал журналист, его держали в аэропорту шесть часов — с 10:00 до 16:00.

"В 10 утра я начал проходить паспортный контроль, и только сейчас, в 16:00 — спустя шесть часов меня выпустили для того, чтобы я вылетел. Был долгий разговор. У меня отобрали телефон. Когда я его получил, я видел, что там открыто очень много окон. Были открыты, в частности, галерея с моими личными фотографиями, все документы Word, полностью переворошили все содержимое. Потом впоследствии мне вручили бумагу, в которой написано, по какой причине меня не пустили", — сказал Касем.

По его словам, в итоге его отвели в помещение, где находились нелегальные мигранты.

"Довольно чистое помещение, похожее на общежитие, видеокамера там стояла, пользоваться телефоном запретили. Нужно было купить билет в Ригу, чтобы меня оттуда выпустили. Я не ел, воду мне давали только из-под крана. Один раз отвели покурить. Поместили в такое помещение, где за стенкой было слышно, что происходит в зоне duty-free", — сообщил журналист.

Как отметил Касем, представители литовских властей заявили, что если он уволится с работы, срок запрета на въезд в Литву могут пересмотреть и "пять лет как-то скостить".

"Естественно, я на такие меры не согласен и не пойду — я не нарушал никаких законов, не совершал никаких преступлений. Мне также сказали, что мне очень повезло, что я гражданин Латвии, иначе со мной разговаривали бы совсем иначе и совсем другим тоном… Я с таким сталкиваюсь впервые… Еще мне была сказана фраза, что нужно понимать, какие правила игры: "Вы что, не понимаете, какие правила игры?" Это для меня дико, я знаю только правила журналистики и правила работы в массмедиа", — рассказал Касем.

Представители литовских властей вручили ему снимок документа от Службы охраны государственной границы, в котором, в частности, указано, что пребывание Касема "вызывает реальную, настоящую и достаточно серьезную угрозу общественному порядку Литовской Республики, национальной безопасности, внутренней безопасности стран-членов или международным отношениям, или опасность общественному здоровью".

"В соответствии со статьей 138 закона Литовской Республики о правовом положении иностранцев это решение может быть обжаловано в окружном административном суде Вильнюса в течение 14 дней с момента вручения данного постановления", — говорится в документе.

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Задержание Касема произошло буквально через два дня после завершения второго тура выборов президента Литвы, на которых победил независимый кандидат, экономист Гитанас Науседа.

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