Эксперт: провокации против Крымского моста могут привести к войне

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Новые провокации Киева против Крымского моста могут обернуться широкомасштабными боевыми действиями. Об это написал военный эксперт Александр Артамонов в еженедельнике "Звезда".

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Имеются в виду два списанных фрегатах типа Oliver Hazard Perry. В ноябре командующий украинскими ВМС Игорь Воронченко сообщил, что Вашингтон может отдать Киеву два таких корабля.

"Хочется надеяться, что украинским военным хватит благоразумия, чтобы не развязать настоящую войну. Ведь применение фрегатов будет означать начало широкомасштабных боевых действий с возможностью асимметричного ответа, так как речь будет идти о военной агрессии против России", — считает эксперт.

Он добавил, что строители моста учитывали опасность тарана опор, поэтому поставили специальные "палы" из железобетона, металлического шпунта и камней, так что "ни одно современное плавсредство не способно причинить такому монолиту хоть какой-либо ущерб". Кроме того, обращает внимание Артамонов, за безопасностью Крымского моста следят пограничники и противодиверсионная группа Черноморского флота.

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Тем не менее, пишет эксперт, некоторые украинские, а также зарубежные политики и журналисты не раз призывали ликвидировать объект сугубо мирной инфраструктуры: например, американский журналист Тим Роган высказался, что Украина могла бы "разбомбить мост". Украинские политики тогда "очень воодушевились" этим высказыванием, вспоминает Артамонов.

Эксперт подчеркнул, что от нападения с воздуха Крымский мост постоянно оберегают зенитные ракетные комплексы "Тор", "Панцирь" и "Бук-М2", а также С-400, а для предотвращения угрозы с земли и моря в Керченском проливе создана отдельная морская бригада.