"Позорище": посол РФ в Литве прокомментировал задержание Марата Касема

Александр Удальцов отметил, что ситуация с шеф-редактором Sputnik Литва Марата Касема в аэропорту Вильнюса ярко характеризует отношение к свободе слова в балтийских странах.

ТАШКЕНТ, 29 мая — Sputnik. Посол России в Литве Александр Удальцов прокомментировал задержание шеф-редактора Sputnik Литва Марата Касема в аэропорту Вильнюса, сообщает Telegram-канал Ближнее зарубежье. LIVE.

Касем сообщил , что его задержали по прилету в аэропорту Вильнюса с формулировкой "угроза национальной безопасности". Он добавил, что ему закрыт въезд в страну на пять лет. В тот же день журналист был выдворен из Литвы.

По словам Удальцова, эта акция ярко характеризует то, что на сегодняшний день происходит в Литве. А именно - открытая война с инакомыслием, борьба с любым проявлением каких-то взглядов, оценок, мыслей, которые отличаются от доктрины сегодняшней власти.

"Я с ним беседовал. Ему устроили трехчасовой допрос в таком иронично-издевательском ключе… Мы с вами можем догадываться, какие цели преследуют спецслужбы, устраивая такого рода допрос. Я повторю, что это позорище для Литвы", - добавил Удальцов.

Российский посол не считает, что Гитанас Науседа, победивший на президентских выборах в Литве, имеет какое-то отношение к произошедшему.

"Хотелось бы надеяться на то, что он увидит, какое наследство ему передают нынешние власти, в том числе на таких важных направлениях, как свобода слова, права человека, отношения с Россией. Будем надеяться, что он это услышит и как-то правильно оценит. Не будем торопиться, говоря о нем", - отметил Удальцов.

Важно отметить, что Касем является гражданином Латвии. Но по словам посла, это значения не имеет, так как здесь речь идет о праве на свободу слова.

Во время выборов президента республики и выборов в Европарламент Sputnik Литва был одним из немногих СМИ за пределами балтийской республики, которые подробно освещали все эти события.

В частности, агентству удалось получить эксклюзивные комментарии политических и общественных деятелей Литвы.

Международное информационное агентство "Россия сегодня" призвало новоизбранного президента Литвы Гитанаса Науседу обратить внимание на инцидент и на ограничение свободы слова.