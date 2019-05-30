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Суп Том-Ям

Таиланд хочет внести суп том-ям в Список наследия ЮНЕСКО

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Том-ям - кисло-острый суп на основе куриного бульона с креветками, курицей, рыбой или другими морепродуктами.

ТАШКЕНТ, 30 мая - Sputnik. Правительство Таиланда планирует подать заявку в ЮНЕСКО для внесения супа том-ям в Список Всемирного культурного наследия, сообщает Bangkok Post.

По словам министра культуры Вира Ройпойчанарата, они соберут тайских шеф-поваров и представителей кулинарных университетов, которые должны рассказать как можно больше информации о традиционном рецепте этого супа.

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Публикация от Catherine | Houston Food Blog (@eatingwithcatherine)

Том-ям - кисло-острый суп на основе куриного бульона с креветками, курицей, рыбой или другими морепродуктами. Национальное блюдо Лаоса и Таиланда. Также употребляется в соседних странах: Малайзии, Сингапуре и Индонезии.

Буквально название супа состоит из двух тайских слов "том" и "ям". "Том" дословно переводится как "варить" или "кипятить". "Ям" - тайский острый салат.

Напомним, в январе Национальное агентство охраны культурного наследия Грузии присвоило хачапури статус "нематериального памятника культурного наследия страны".

 

Теги:
еда, ЮНЕСКО, Таиланд



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