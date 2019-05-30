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Путин рассказал, кто станет "властелином мира"

© Sputnik / Сергей Гунеев
В мире
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Тридцатого мая президент России провел провел совещание на базе школы программирования "Школа 21" и осмотрел последние разработки в области искусственного интеллекта.

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. "Властелинами мира" в будущем станут страны — монополисты в искусственном интеллекте, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания на базе основанной Сбербанком школы программирования "Школа 21". Об этом сообщает РИА Новости

IT-система
© Sputnik / Алексей Мальгавко
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Россия должна обладать технологическим суверенитетом в области искусственного интеллекта, заявил глава государства. А для этого нужно существенно увеличить финансирование, создать стимул для частных инвестиций и развития корпоративной науки, исследований и разработок.

По словам Путина, РФ должна стать одной из ключевых площадок для решения сложнейших научных задач, а также "наращивать кадровый и интеллектуальный потенциал", сохраняя свои таланты.

Уже в следующем году в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи откроются математические центры, в которых смогут работать ученые со всего мира, добавил Путин.

В течение пяти лет страна должна выйти на лидирующие позиции в сфере компьютерных разработок, в том числе в области кибербезопасности, заявил президент России.

Теги:
IT-технологии, технологии, мир, Россия, Владимир Путин



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