Путин рассказал, кто станет "властелином мира"

ТАШКЕНТ, 30 мая — Sputnik. "Властелинами мира" в будущем станут страны — монополисты в искусственном интеллекте, заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания на базе основанной Сбербанком школы программирования "Школа 21". Об этом сообщает РИА Новости.
По словам Путина, РФ должна стать одной из ключевых площадок для решения сложнейших научных задач, а также "наращивать кадровый и интеллектуальный потенциал", сохраняя свои таланты.
Уже в следующем году в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи откроются математические центры, в которых смогут работать ученые со всего мира, добавил Путин.
В течение пяти лет страна должна выйти на лидирующие позиции в сфере компьютерных разработок, в том числе в области кибербезопасности, заявил президент России.