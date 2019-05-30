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Съёмки многосерийного фильма

Младший сын Кадырова стал героем турецкого сериала

© Sputnik / Максим Богодвид
В мире
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В сериале описывается история мусульманских тюрков-огузов.

ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. Младший сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам стал героем турецкого сериала "Воскресший Эртугрул". Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил дядя мальчика, глава администрации Шалинского района Турпал-Али Ибрагимов.

Ибрагимов отметил, что Адам Кадыров в сериале продемонстрировал все свои таланты.

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Ассаламу 1алайкум! Мой дорогой ПЛЕМЯННИК Адам Кадыров принял участие в съёмках популярного сериала «Воскресший Эртугрул». Внук Первого Президента ЧР, Героя России АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА (ДАЛА Г1АЗОТ КЪОБАЛ ДОЙЛА ЦУЬНА) Адам развивается во всех направлениях, отлично учится в школе, активно занимается спортом завоёвывая различные награды. В съёмках фильма показал все свои способности с лучшей стороны. Я от всей души желаю дорогому Адаму вырасти достойным продолжателем рода Кадыровых, верно следовать по пути его дедушки АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА (ДАЛА Г1АЗОТ КЪОБАЛ ДОЙЛА ЦУЬНА). ДАЛА 1АЛАШ ВОЙЛА ХЬО, АДАМ!

Публикация от bistriy_95 (@za_kra_bistriy_95)

"Я от всей души желаю дорогому Адаму вырасти достойным продолжателем рода Кадыровых, верно следовать по пути его дедушки Ахмат-Хаджи Кадырова", — написал он.

"Воскресший Эртугрул" популярен в Чечне. Сам Рамзан Кадыров признался, что он и его семья смотрят этот сериал, в котором описана история мусульманских тюрков-огузов. Действие разворачиваются в XIII веке. Главная роль сериала - отец Османа I Эртугрул-бей, который основал Османскую империю.

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Теги:
Рамзан Кадыров, Турция, Чеченская республика, Россия



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