Младший сын Кадырова стал героем турецкого сериала

ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. Младший сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам стал героем турецкого сериала "Воскресший Эртугрул". Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил дядя мальчика, глава администрации Шалинского района Турпал-Али Ибрагимов.

Ибрагимов отметил, что Адам Кадыров в сериале продемонстрировал все свои таланты.

"Я от всей души желаю дорогому Адаму вырасти достойным продолжателем рода Кадыровых, верно следовать по пути его дедушки Ахмат-Хаджи Кадырова", — написал он.

"Воскресший Эртугрул" популярен в Чечне. Сам Рамзан Кадыров признался, что он и его семья смотрят этот сериал, в котором описана история мусульманских тюрков-огузов. Действие разворачиваются в XIII веке. Главная роль сериала - отец Османа I Эртугрул-бей, который основал Османскую империю.