Младший сын Кадырова стал героем турецкого сериала

ТАШКЕНТ, 30 мая – Sputnik. Младший сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам стал героем турецкого сериала "Воскресший Эртугрул". Об этом в своем аккаунте в Instagram сообщил дядя мальчика, глава администрации Шалинского района Турпал-Али Ибрагимов.
Ибрагимов отметил, что Адам Кадыров в сериале продемонстрировал все свои таланты.
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Ассаламу 1алайкум! Мой дорогой ПЛЕМЯННИК Адам Кадыров принял участие в съёмках популярного сериала «Воскресший Эртугрул». Внук Первого Президента ЧР, Героя России АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА (ДАЛА Г1АЗОТ КЪОБАЛ ДОЙЛА ЦУЬНА) Адам развивается во всех направлениях, отлично учится в школе, активно занимается спортом завоёвывая различные награды. В съёмках фильма показал все свои способности с лучшей стороны. Я от всей души желаю дорогому Адаму вырасти достойным продолжателем рода Кадыровых, верно следовать по пути его дедушки АХМАТ-ХАДЖИ КАДЫРОВА (ДАЛА Г1АЗОТ КЪОБАЛ ДОЙЛА ЦУЬНА). ДАЛА 1АЛАШ ВОЙЛА ХЬО, АДАМ!
"Я от всей души желаю дорогому Адаму вырасти достойным продолжателем рода Кадыровых, верно следовать по пути его дедушки Ахмат-Хаджи Кадырова", — написал он.
"Воскресший Эртугрул" популярен в Чечне. Сам Рамзан Кадыров признался, что он и его семья смотрят этот сериал, в котором описана история мусульманских тюрков-огузов. Действие разворачиваются в XIII веке. Главная роль сериала - отец Османа I Эртугрул-бей, который основал Османскую империю.