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Медики назвали продукт, который помогает снизить риск инфаркта

© Sputnik / Александр Кряжев
В мире
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В исследовании участвовали 138 человек, возраст которых варьировался от 50 до 75 лет.

ТАШКЕНТ, 31 мая — Sputnik. Чтобы снизить риск развития болезней сердечно-сосудистой системы на 15%, достаточно ежедневно съедать по 150 граммов черники, заявили ученые из Великобритании и США.

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Медики заинтересовались, как эта ягода влияет на людей, страдающих метаболическим синдромом — состоянием, под которым понимается комбинация факторов риска развития болезней сердца. К ним относятся высокое артериальное давление, повышенное содержание сахара в крови и пониженное "хорошего" холестерина, а также скопление жировых отложений в районе талии.

В исследовании участвовали 138 человек, возраст которых варьировался от 50 до 75 лет, пишет РИА Новости. Все они имели лишний вес и метаболические синдромы. Участникам предлагали съедать по одной (150 граммов) или по половине чашки охлажденной черники ежедневно.

Еще одна группа ела плацебо, похожее по цвету и вкусу на ягоду.

"Мы обнаружили, что ежедневная чашка черники существенно улучшает кровообращение и прочность сосудов. Положительный эффект можно оценить в пределах 12-15%", — отметил Питер Кертис, один из авторов исследования, доктор Медицинской школы Нориджа Университета Восточной Англии.

При этом употребление меньшей порции этой ягоды не оказало никакого влияния на здоровье участников.

Ранее ученые из Испании, Бразилии и США назвали продукты, частое употребление которых повышает риск преждевременной смерти. Это продукты, которые, как правило, продаются "готовыми к употреблению". В них много сахара, соли и жира, а также искусственных красителей и ароматизаторов, однако мало витаминов и клетчатки. При этом они составляют 20-60% ежедневного рациона жителей разных стран.

Теги:
болезнь, еда, здоровье, Ученые



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