Хосе Антонио Рейес погиб в ДТП в Испании

ТАШКЕНТ, 1 июн - Sputnik. Экс-футболист мадридского "Реала" и лондонского "Арсенала" Хосе Антонио Рейес погиб в возрасте 35 лет в ДТП, сообщает "Севилья".

Страшное ДТП произошло на трассе между Севильей и Утрерой.

Подробности пока не сообщаются.

Хосе родился в провинции Севилья, где и начал заниматься футболом. В первой команде "Севильи" дебютировал в сезоне 1999/00, однако сразу закрепиться в основном составе футболисту не удалось, и за первые два года он выходил на поле лишь в двух матчах. Однако постепенно Рейес стал появляться на поле все чаще и чаще.

В итоге, за последующие три сезона он сыграл 84 матча, в которых забил 22 гола. После этого молодой полузащитник попал в сферу внимания лондонского "Арсенала", куда и перешёл зимой 2004 года. Сумма сделки составила 17,5 миллионов фунтов стерлингов.

В составе английского клуба Рейес дебютировал 2 февраля в матче против "Манчестер Сити" (2:1), а спустя два дня забил свой первый мяч в ворота "Мидлсбро".

За два с половиной сезона, проведенные в Англии, Рейес сыграл в 110 матчах, забив при этом 23 мяча.

Вместе с "Арсеналом" испанец становился победителем чемпионата Англии (сезон 2003/04), обладателем национального Кубка (2004/05), а также выходил в финал Лиги чемпионов 2006 года. Летом 2006 года в прессе появилась информация о том, что к Рейесу проявляет интерес мадридский "Реал".

Сам футболист в интервью несколько раз отмечал, что хотел бы вернуться на родину. В итоге, терпение главного тренера "канониров" Арсена Венгера иссякло, и клубы достигли соглашения об обмене Рейеса на Жулио Баптисту. При этом права на испанца остались у "Арсенала".

В сезоне 2006/07 Рейес вместе с "Реалом" выиграл чемпионат Испании. Футболист выходил на поле в тридцати матчах и отметился шестью забитыми мячами, два из которых — в матче последнего тура против "Мальорки" (3:1) — принесли мадридцам чемпионский титул. После окончания сезона в прессе появились слухи о том, что Рейес может перейти в "Лион", однако 31 июля 2007 года он был официально представлен в качестве игрока "Атлетико Мадрид".

За этот трансфер "Арсенал" получил около 12 миллионов евро, а футболист подписал четырехлетний контракт с мадридским клубом.

5 января 2012 года игрок подписал контракт с "Севильей" сроком до 30 июня 2015 года.

Рейес стал первым футболистом в истории, выигравшим Кубок УЕФА/Лигу Европы пять раз.