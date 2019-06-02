Взрывы на заводе в Дзержинске: число пострадавших возросло до 89

Серия взрывов в цеху по производству тротила на ГосНИИ "Кристалл" произошла 1 июня.

ТАШКЕНТ, 2 июн — Sputnik. Число пострадавших при взрывах на заводе в Дзержинске увеличилось до 89 человек.

По данным пресс-службы правительства Нижегородской области, из них 44 — сотрудники завода, 45 — жители прилегающих территорий.

© Sputnik / Анастасия Макарычева Взрывы на заводе в Дзержинске

В стационаре остаются 16 пострадавших: один человек в тяжелом состоянии, 15 в состоянии средней степени тяжести с положительной динамикой, заявил глава региона Глеб Никитин.

"Задача медиков — минимизировать последствия этого страшного дня для тех, кто оказался в эпицентре чрезвычайной ситуации", — добавил губернатор.

Серия взрывов в цеху по производству тротила на ГосНИИ "Кристалл" произошла 1 июня. По данным МЧС, после этого начался пожар на площади 100 квадратных метров.

Информации о погибших нет.

Следственный комитет возбудил дело по статье "Нарушение требований промышленной безопасности производственных объектов" Уголовного кодекса.